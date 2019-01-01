الحريري يعلن استقالته.. المناصب "بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد"

جهينة نيوز:

وجه الرئيس سعد الحريري كلمة إلى اللبنانيين أعلن فيها أنه سيتوجه الى قصر بعبدا لتقديم استقالته الى الرئيس عون.

وقال حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله الى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت الى طريق مسدود ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة.

و توجه الحريري الى الجميع لتقديم مصلحة لبنان وسلامته ومنع التدهور الاقتصادي على أي أمر آخر، وأقول للشركاء في الحياة السياسية ان مسؤوليتنا اليوم هو كيفية حماية لبنان وكيفية النهوض في الاقتصاد وهناك فرصة جدية لا يجب إضاعتها.

وختم كلمته بالقول: أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية والمناصب "بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد" و"ما في حدا أكبر من بلدو".