أيمن رضا" لا مشاكل مع باسم ياخور والوضع طبيعي"

جهينة نيوز:

قال الممثل أيمن رضا في لقاء تلفزيزني أنه لامانع لديه من إلقاء التحية على زميله الممثل باسم ياخور ولا وجود لمشكلة بينهما.

وجاء ذلك في التقرير الذي أجراه معه برنامج The Insider الذي قال أن أيمن رضا دخل الحفلة وخرج بعدها بدقائق

وأضاف الفنان أيمن رضا خلال اللقاء أنه تلقى نصاً لعمل شامي جديد إلا أنه قرر عدم المشاركة فيه لأنه لم يتفق ومعاييره الخاصة لافتا إلى اتخاذه قرارا بعدم المشاركة إلا في أعمال يعتبرها مهمة.

يذكر أن أيمن رضا وباسم ياخور وعدد كبير من نجوم الفن اجتمعوا في حفل Galladinner الذي أقامه الارتيست ميلاد حنون في دمشق الأسبوع الماضي