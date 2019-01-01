معارضون للاحتجاجات يحرقون الخيم في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت والجيش ينتشر بعد فض الاعتصام

جهينة نيوز:

أقدمت عناصر رافضة للاحتجاجات بعد ظهر اليوم الثلاثاء على حرق خيم المحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت.

ويشهد وسط بيروت حالة توتر كبيرة، منذ قرابة ساعة، بعدما أقدم معترضون على إقفال الطرقات، على فتح جسر الرينغ الرئيسي الذي يربط بيروت بمحيطها، بالقوة.

وأفاد تلفزيون "الجديد" اللبناني، بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات الشغب من ساحة رياض الصلح.

كما تدخل الجيش اللبناني لفض الإشكال وسط بيروت قرب ساحة الشهداء كما انتشر عناصره وقوات مكافحة الشغب في الساحة بعد فض الاعتصام.

ومن المرتقب عند الساعة الرابعة، أن يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري بكلمة إلى اللبنانيين، يتحدث فيها عن تطورات الأزمة الراهنة في البلد.