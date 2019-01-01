الحريري يلوح بالاستقالة!

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء أن الحريري يبحث قرار إعلان استقالته، وذلك يعني استقالة الحكومة اللبنانية بأكملها.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية أن "المعطيات تشير إلى أن الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع ويتوقع أن يُتخذ هذا القرار اليوم".

وفي هذا الاطار قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لـ"سكاي نيوز عربية" إن سعد الحريري يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.

ومنذ 17 تشرين الأول الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.