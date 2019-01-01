الاحتجاجات اللبنانية متواصلة وتحذيرات من استمرار إقفال الطرقات

جهينة نيوز

تواصلت الاحتجاجات المطلبية في كل المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومنع فرض ضرائب جديدة ومحاسبة الفاسدين وسط تحذيرات من استمرار إقفال الطرقات.

وأعلنت العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان عن إقفال أبوابها لليوم الثالث عشر على التوالي كما استمر إغلاق المدارس الرسمية والخاصة والجامعات والمعاهد والالتزام الكامل بالإضراب وأعلنت جمعية المصارف في لبنان أيضا الإقفال اليوم.

وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع طريق الجنوب بيروت في خلدة والاوزاعي ومثلث خلدة وفي صور وصيدا وطريق الجية كما قطع السير على أوتوستراد الناعمة من صيدا إلى بيروت مشيرة إلى قطع طرقات في منطقة الشوف بجبل لبنان.

وفي عكار أعلن عن إقفال معظم الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المنطقة مع باقي المناطق اللبنانية عبر قضاء المنية الضنية حتى إشعار آخر ومنها مستديرة العبدة ومتفرعاتها طريق العبدة المنية.

وفي الكورة أعلن عن استمرار قطع أوتوستراد كفرحزير في الكورة باتجاه شكا من قبل المحتجين الذين باتوا ليلتهم في الخيم رغم الطقس العاصف والأمطار وقطعت الطرق في طرابلس أيضا وأوتوستراد الطريق البحرية.

وقطع طريق زحلة حتى بيروت في مستديرة زحلة سعدنايل مفرق قب الياس جديتا وفي العاصمة بيروت باتت معظم الطرق الداخلية مغلقة بالإطارات والمحتجين ومنعت السيارات من اجتياز معظم هذه الطرق ما أدى إلى خلق حالة من الارتباك والتشنج بين المواطنين والمحتجين.

إلى ذلك أعلن تجمع أصحاب المطاحن في بيان أن المخزون لا يكفي حاجة البلاد لأكثر من 18 يوما بعد أن أكد أمس أصحاب المحطات والشركات المستوردة للنفط وجود تحذيرات بخصوص المشتقات النفطية فيما بدأت غالبية المحطات تعتمد التقنين في توزيع المحروقات حفاظا على ديمومة عملها وتوفير النفط لمدة أطول.

وسجل أمس إقفال عدد من محطات الوقود في الضنية ورفعت الخراطيم بسبب نفاد الكميات الموجودة لديها من المحروقات وعدم تسليم الشركات الموزعة كميات جديدة بسبب قطع الطرقات وعدم قدرة الصهاريج على الوصول إلى المناطق كما أن قطع الطرقات ألحق خسائر كبيرة بالإنتاج الزراعي والخضراوات.