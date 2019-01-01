صحيفة "الجمهورية": تغيير الحكومة اللبنانية كان فكرة ولم تعد مطروحة

جهينة نيوز

يشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة احتجاجات وتظاهرات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية من خلال قطع الطرقات وإغلاق المرافق العامة، احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة ورفضا لورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وكشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن تغيير ​الحكومة​ لا يصطدم فقط بالتحذير من مجهول ينتظر ​لبنان​ فيما لو استقالت الحكومة الحالية، بل يصطدم أيضاً بعدم القدرة السياسية على الاتفاق على نَوع الحكومة التي ستتشكّل. فإذا كان بقاء الحكومة يشكل مشكلة للشارع المطالب بتغييرها، فإنّ بدائلها المطروحة يؤدي كلّ منها إلى مشكلة، مثل الطرح القائل بحكومة تكنوقراط صافية بلا سياسيين.

وأضافت المصادر: "مثل هذه الحكومة لا تستطيع أن تواكب واقعا معقدا معيشيا واقتصاديا، ومنقسما بشكل حاد سياسيا".

وتابعت المصادر قائلة: "من ضمن الأفكار والطروحات التي جرت مناقشتها في الأيام الأخيرة، إنما بصورة غير رسمية، فكرة تشكيل حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيين، أو تشكيل حكومة تكنوقراط مطعّمة بسياسيين على مستوى وزراء دولة بلا حقائب"، وأكدت أنّ هذه الفكرة لم تجد من يتبنّاها.

كما أكدت المصادر للصحيفة أن "تغيير الحكومة كان مجرد فكرة تمّت مناقشتها سريعا ولم تعد مطروحة، وقد ساهم في إحباطها دخول بعض القوى السياسية على خط تغييرها، والمناداة بتبديلها بحكومة تكنوقراط أو اختصاصيين".