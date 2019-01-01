25 % من مطاعم دمشق لا تلتزم بالإعلان عن الأسعار والاجراءات ستكون صارمة

جهينة نيوز

قال المهندس زياد البلخي مدير الجودة في وزارة السياحة إن المتابعة المستمرة والجولات الرقابية التي تم القيام بها مؤخراً أثمرت عن زيادة عدد منشآت الإطعام في دمشق التي التزمت بالإعلان عن أسعارها بشكل واضح بحيث وصلت نسبتها إلى 75% من مطاعم دمشق مبيناً أن العمل مستمر على تحقيق التزام من جميع المطاعم، مشيراً إلى أن أي مخالفة تستوجب تطبيق عقوبة الإغلاق للمنشأة التي لا تعلن عن أسعارها بشكل واضح وبما يمكن الزبون من التعرف على التكلفة بشكل مسبق وبما لا يتسبب بوقوع إحراج أو مواقف غير مرغوب بها لرواد المطاعم جراء عدم معرفته للأسعار بشكل مسبق.

وأشار إلى أن العمل جار على إنجاز قائمة أسعار المطاعم من مستويات التصنيف السياحي كافة بما فيها مستوى خمس نجوم، يتم فيها تحديد سقوف الحد الأعلى في كل مستوى تصنيف مع مراعاة أن يكون الفارق بالسعر ما بين كل تصنيف والذي قبله بحدود 25 - 30%، مؤكداً أن لائحة الأسعار التي سيتم إقرارها واعتمادها وتطبيقها في المطاعم ستكون بناء على دراسة أسعار السوق وتكاليف تشغيل المنشآت، بما يضمن تحقيق حالة توازن وضبط للأسعار، مع مراعاة أن تكون مصالح الجميع متحققة من صاحب المنشأة إلى الزبون.

واوضح لصحيفة الثورة أن دراسة الأسعار تشمل كل مطاعم الخمس نجوم بما فيها مطاعم الفنادق، باستثناء المطاعم التي تدار من قبل شركات إدارة عالمية، كما سيكون هناك تسعيرة خاصة للمطاعم المتخصصة كالمطاعم الصينية والهندية واليابانية..

وبين أن هذه الإجراءات من شأنها الارتقاء بجودة المنتج السياحي وسمعته وتحقيق جذب أعلى ستتحقق من رفع مستوى الخدمات في المنشآت السياحية والالتزام بتطبيق المعايير المطلوبة في المنشآت السياحية الأمر الذي يتيح حجز مكانة أفضل للمنتج السياحي السوري في أسواق السياحة العالمية.