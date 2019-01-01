أبراج الثلاثاء 29 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٩/ ١٠: له سحر خاص يحب الصداقة يسعى لها، يحب السفر، اداري مستقل لا يحب الوظيفة الروتينية، من النوع القوي الصامت، يعرف اين يتجه، يصل لاهدافه، مزاجي ومسالم يصعب اغضابه، الايام القادمة تغييرات رئيسيةاذا كنت موظف قد تتقاعد، فرصة للارتباط، فرصة لتحسين الوضع، قطع طريق الوهم، القرار النهائي لك، قضية لها تشعب قانوني، علاقات جديدة تحسن وضع المال، حصول على تغيير ومساعة، الحيطة واجب، تقدم ملحوظ

الحمل: تصحح أخطاء وتكون عند حسن الظن وتتحالف مع جهة مفيدة لك شرط الا تأخذ موقف متشدد، لا تسمح للضغوطات ان تؤثر عليك بشكل سلبي، نهارك يحمل لك امور مالية وبانتقال القمر للقوس ترتاح للتطورات على صعيد شخصي ومهني، لقاءات استثنائية، توازن لان عندك حركة

الثور: حاول ان تكون عنصر إيجابي في المجتمع، لا تكن عنيدا، نادرا ما تفعل شيئا دون اهتمامك بالنتائج، اعمل ما بوسعك لتحافظ على التوازن مع الشركاء، دلل نفسك بانتقال القمر للقوس نقاشات وتواجه انقلاب على الصعيد المالي، تتراجع الحظوظ، الاضواء مسلطة على امورك المالية والعقود والاتفاقات

الجوزاء: تملك قوة وطاقة، تتراجع وتتقوقع داخل نفسك وتتذمر من العمل، نظم وقتك وكن منضبطا، لان نهارك يتطلب تعاون اكثر مع الاخرين، تواجه اوضاع قد تجمع قواك وشجاعتك، حدسك قادر على فهم الكلام، جدال مع شريك او حبيب

السرطان: نشيط وسلوكك يعكس موجة جديدة من الثقة، تبدي رأيك وتسمع اي حقيقة، تقوم بالتنويع وتجد وقتا حتى تستمتع مع اصدقاء يقدرون افكارك، الحظ معك وتستعيد عزيمتك حتى تأخذ خطوة جديدة، للبعض اخبار من الاولاد، تمارس هواية، مساء مطلوب منك الحذر، ترتكب خطأ، تخفف تسلط، لا تترك الواجب يسيطر عليك

الاسد: مشغول بامور بيتية وترغب بالامان العائلي، تتفاجأ بعطل منزلي او مشكلة طارئة على صعيد عائلة، قوي قلبك ولا تتهرب من المسؤولية العائلية، حاول دعم الاهل والاحبة وتتعاطف معهم، مساء؟وضعك جيد وتسيطر على الوضع، الظرف والقرار لك، مفاجآت تزول، شمة هوا او خبر يخص اولاد

العذراء: تطل بحركة او نشاط، اليوم يحمل لك مفاجأة او خبر تتوصل لحسم امر عالق، تدور احداث نهار بسرعة، نهار سريع وداعم للعمل باختراع ما، بانتقال القمر لمربعك انتبه من تحضيرات، عزز مشاريعك، احتمال يكون معقد، تحتج على موقف وتشعر بهوة بينك وبين الشريك العاطفي او بينك وبين العائلة

الميزان: بما ان خيالك واسع ستجد خطط منوعة لتحسين الامور المالية، استرداد دين او عقد عمل، نهارك لطيف وتلمس تجاوب وهذا يشجعك، تلمس تجاوب من الاحبة، تتاثر عميقا، كن حذرا على مصداقيتك، احتمال هدية في طريقها لك، بانتقال القمر للقوس مناخك يتحسن، قادر على الاقناع، مطلوب منك الحضور، تنتظرك مفاجآت، اخوات وجيران

العقرب: القمر ببرجك، يعطيك قدرات ويسطع نجمك وسط مناسبات مهمة وتزداد قوة الاقناع، تتمتع بطاقة عالية وتستعيد نشاطك، الامور واضحة وسهلة، تشعر بالسعادة وتقبل على نهار بتفاؤل ونهم، تبدأ صفحة جديدة، اهتمام بامور مالية وهدايا ومكاسب

القوس: اذا وجدت نفسك في وضع صعب حاول التطلع الى السبب احتمال من عرقلة او تاجيل، بسبب جو من اللوم والعتاب، لا تتسرع الجو هادئ، نهار مناسب حتى ترفه عن نفسك، مساء يصل القمر لبرجك وتكون الاجواء افضل، تراهن على جديد وتتخلص من السلبي في حياتك

الجدي: نهار جيد لتشارك بقوة وتتوصل لحل مرضي، الحظ يرافقك وتدعم خطواتك، وتفتح قنوات تواصل، يوم جيد تخوض تجربة جديدة، يوم مناسب للرفقة لا تبقى لوحدك، مساء الوضع يتغير، تضطر لتقديم تنازل، تصرف بطريقة عشوائية، اتهامات باطلة، كلام جارح تحتاج طولة البال والهدوء

الدلو: حاول ان تحافظ على رصانتك، انت لطيف وتوحي بالثقة لذا لا تنظر للوراء اكثر من الامام، ابتسم لا داعي للتوتر حتى تتفادى اي توتر معاكس، تحقق نجاح وتدعم مصالحك العملية وتحافظ على سمعتك الطيبةبانتقال القمر للقوس مفاجآت جميلة

الحوت: نهار جيد، تعوض خسارة، نهار غني باللقاءات والاتصالات والسفريات، تستقبل زوار، تودع زوار، تفتح مواضيع مهمة، لا تتكاسل حتى لو اضطررت للعمل اكثر، نوعية الوقت جيدة في الحركة بركة، انتقال القمر لمربعك انتبه لنفسك، الاجواء فيها طرق ابواب جديدة، تجد نفسك مرتاح، تروا وتحفظ، القمر بمواقع فيها عرقلة لك