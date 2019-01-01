بسبب الملوخية قتل زوجته رمياً بالرصاص

جهينة نيوز:

قتل رجل، زوجته، في إحدى المحافظات المصرية، رميا بالرصاص، بعدما أعدت له طعاما غير الذي طلبه منه، في وقت سابق.

وبحسب ما ذكرت وكالة سبوتنك فقد كشفت تحريات الأمن المصري، أن المتهم المقيم في قرية دهتورة، التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، قتل زوجته، لأنها أعدت له "الملوخية"، بحسب موقع "مبتدا" المصري.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بقتل زوجته، لأنه طلب منها يوم الحادث تجهيز الغداء، وطلب منها نحضير "وجبة بامية"، لكنها فوجئ بها تقوم بإعداد "الملوخية".

ووقعت مشادة كلامية، بين الزوجين، انتهت، بقيام الزوج بإطلاق الرصاص عليها بسبب الخلاف على وجبة الغداء، ثم حاول الانتحار، قبل أن يتم القبض عليه.