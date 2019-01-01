مصدر أمريكي مسؤول لـ"رويترز": تم التخلص من بقايا جثة البغدادي ورميها في مياه البحر

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول، بأن السلطات الأمريكية تخلصت من بقايا جثة زعيم تنظم "داعش" أبو بكر البغدادي، من خلال رميها في البحر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دفن البغدادي في البحر جاء "وفق طقوس دينية إسلامية"، في مكان لم يسمه.

وكانت بقايا جثة البغدادي نقلت إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في العراق بعد مقتله في عملية أمنية خاصة بريف إدلب السورية.

وقد رجح مسؤولون أمريكيون أن تتصرف السلطات بجثته بالطريقة نفسها التي اختراتها للتعامل مع جثة زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن البنتاغون سينشر لقطات فيديو وصورا لعملية تصفية البغدادي بعد رفع السرية عنها