5 طرق لإقناع شريك الحياة بادخار المال

جهينة نيوز:

تعتبر الخلافات المالية مصدراً رئيسياً للتوتر في العلاقة الزوجية في وقتنا الحاضر، الأمر الذي يستوجب التعامل مع الشؤون المالية بحكمة.

ويعد إسراف أحد الزوجين في النفقات أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى نشوء المشاكل بينهما، لذا لا بد من إقناعه بالعدول عن الإسراف وتوفير المال.

فيما يلي 5 طرق عملية وبسيطة يمكن للمرء عبرها إقناع شريك حياته بإدخار المال، وفق ما ورد في موقع "ناشيونال ديت ريليف" الإلكتروني:

1 شرح فوائد الادخار

يمكنك أن تقنع شريك حياتك بادخار المال، عبر شرح الفوائد التي يمكن أن تحصلا عليها من توفير المال، مثل شراء منزل، أو سيارة، أو شراء حاجيات ضرورية للمنزل.

2- تحديد أهداف مشتركة

حدد بعض الأهداف الملموسة التي تدفعك لتوفير المال، واطلب من شريك حياتك أن يساهم معك في توفير المال، لأن المنفعة ستكون مشتركة للطرفين.

3- ضع خطة مالية

حاول أن تضع خطة مالية وميزانية شهرية لنفقات المنزل، وحدد المبلغ الواجب توفيره. اعمل مع شريكك على عدم تجاوز هذه الميزانية قدر المستطاع.

4- استشر المختصين

إن لم تكن لديك قدرة على وضع خطة مالية تقنع شريك حياتك بأهمية الادخار، حاول أن تستشير أخصائياً في هذا المجال، لمساعدتك في وضع خطة مالية.

5- ابحث عن طرق سهلة للتوفير

ابحث عن طرق ادخار لا تكون صعبة على شريك حياتك، مثل الطهي عوضاً عن شراء الطعام، وشراء حاجيات المنزل بأسعار مخفضة، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود، لتخفيض قيمة الفواتير الشهرية.