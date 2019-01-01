حمو بيكا يعترف أن صوته سيء.. ولكن؟

جهينة نيوز:

قال مطرب المهرجانات، حمو بيكا، إنه طلب من نقابة الموسيقيين استخراج تصريح عمل وكارنيه "دي جي".

وكشف بيكا، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، عن أنه أبلغ لجنة الاختبار في نقابة المهن الموسيقية بأنه سوف يرسب في الاختبار ويريد فقط كارنيه "دي جي".

وأضاف مطرب المهرجانات حمو بيكا: «أنا أؤدي مهرجانات ولست مغنياً وأقدم محتوى غير معترف به فنياً، وأنا عندي جمهور كبير معترف بي فنياً عددهم نحو 100 مليون"، ليقاطعه الإعلامي أحمد موسى قائلاً: "من الـ100 مليون"، ليرد بيكا: "أنا عندي تراك جايب 140 مليون، ولو مجبش الرقم ده يبقى إزاي يقولوا محدش بيسمعني".

يُذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، كان شنّ هجوماً على حمو بيكا، بعد تهديده نقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، حيث ذكر أن بيكا أطلق "هاشتاغ" يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، ولكن الشؤون القانونية بالنقابة حررت محضراً ضد حمو بيكا.