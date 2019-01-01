وزراء خارجية الدول الضامنة يلتقون في جنيف لدعم انطلاق اللجنة الدستورية

جهينة نيوز:

أعلن المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، صديق أرسلان، أن وزراء خارجية الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) يعتزمون عقد لقاء ثلاثي في جنيف قبيل انطلاق اللجنة الدستورية السورية من أجل دعم أعمالها.

وقال أرسلان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سندعم إطلاق هذا الحدث على مستوى وزراء خارجيتنا. من المقرر أن يأتوا إلى جنيف ويؤكدوا مجددًا للمجتمع الدولي التزامهم ودعمهم لعمل اللجنة".

ووفقا لأرسلان، فإن الوزراء يعتزمون عقد لقاء ثلاثي في جنيف حول إطلاق اللجنة الدستورية السورية، مثلما كان مقررا في كانون الأول من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان قد أعلن في الـ23 من أيلول الماضي، عن إكمال تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011. وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، 50 عضواً من كل من الحكومة، المعارضة السورية والمجتمع المدني. وستجري أول جلسة اللجنة في جنيف بتاريخ 30 تشرين الأول.