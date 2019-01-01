بعد الخلافات التي أثارها.. برنامج أكلناها يعلن عن حلقته الاخيرة

الإثنين, 28 تشرين الأول 2019 الساعة 21:02 | ثقافة وفن, تلفزيون

بعد الخلافات التي أثارها.. برنامج أكلناها يعلن عن حلقته الاخيرة

جهينة نيوز:

بعدما أثار جدلا على الساحة الفنية في الوسط الفني السوري والعديد من الخلافات بين الفنانين السوريين أعلن برنامج أكلناها عن حلقته الاخيرة مع الفنانة ديمة قندلفت

وفي التفاصيل نشر الفنان باسم ياخور مقدم برنامج أكلناها على حسابه في انستغرام البرومو الإعلاني للحلقة الأخيرة والتي ستكون مع النجمة السورية ديما قندلفت يوم الخميس، وعلّق:

"أكلناها الحلقة الأخيرة مع ديمة قندلفت شكرا الكم شكرا لمتابعتكم وكل برنامج وانتوا بخير أصدقائي".

يُذكر أن برنامج أكلناها أثار العديد من الخلافات في الوسط الفني بسبب التصريحات الجدلية التي صدرت من فنانين وفنانات منه معتصم النهار ضد يزن السيد وديمة بياعة وديمة الجندي ضد نسرين طافش واهمها خلاف باسم ياخور وايمن رضا


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