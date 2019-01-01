بيدرسون: عمل لجنة مناقشة الدستور يجب أن يلتزم باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها

جهينة نيوز:

جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون التأكيد على أن الدستور ملك للشعب السوري الذي يقرر وحده مستقبل بلده مشيراً إلى أن عمل لجنة مناقشة الدستور يجب أن يلتزم باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأوضح بيدرسون خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم أن السوريين وحدهم هم من يناقشون الدستور ويقررون مستقبل بلدهم وأن الدستور ملك للشعب السوري لافتاً إلى أن دور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.

وأشار بيدرسون إلى أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية تتضمن احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2254 بما يسهم في إيجاد حل سياسي للأزمة فيها.

ولفت بيدرسون إلى أن اجتماعات لجنة مناقشة الدستور ستنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة الأعضاء الـ 150 وستبدأ المناقشات الجمعة المقبل وبعد ذلك ستكون هناك لجنة مصغرة من 45 عضواً.

وأشار بيدرسون إلى أنه لن يكون هناك حضور دولي في الاجتماع الأول للجنة وأن هذا الحضور سيقتصر على الافتتاح لافتاً إلى أنه سيمثل مع اثنين من مساعديه الأمم المتحدة في اجتماعات اللجنة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور منوهاً بجهود الحكومة السورية في هذا الصدد مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة التي يتولى السوريون بأنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل الأزمة بالانسجام مع قرار الأمم المتحدة 2254 المبني على الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.