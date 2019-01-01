حقائق لم يتطرق لها الاعلام ... الارهابي البغدادي الذي كسر قواعد العلم و المنطق

خاص جهينة نيوز

من هو أبو بكر البغدادي, زعيم تنظيم داعش الارهابي ؟ سؤال طرحه الاعلام من خلال تقارير عديدة لم تذكر فيها كيف أن البغدادي كسر قواعد العلم و المنطق ,حيث كان الرجل المطلوب الاول لكل دول العالم بدون استثناء و رغم ذلك كان قادر على بيع النفط لآوروبا و كيان الاحتلال الاسرائيلي في حين أن دولة مثل ايران لها علاقات مع غالبية دول العالم تجد صعوبة ببيع النفط و نقله و من هنا يجب التذكير ببعض الحقائق التي تغافل عنها الإعلام عمداً عن البغدادي وتنظيمه :

1- في الدول العربية عشرات الاحزاب السياسية و الدينية تستمد ماليتها من أعضائها و من التبرعات و من الجمهور و فقط البغدادي أسس تنظيماً الاعضاء فيه يستمدون ماليتهم من البغدادي, و بأرقام خيالية تجاوزت دول عربية مما يؤكد أن هذا التنظيم و متزعمه ممول من دول كبرى.

2- أكبر الأحزاب العربية يملك إعلام بلغة واحدة و في أحسن الأحوال بلغتين في حين الدول العربية بوزارات إعلامها و في أحسن الاحوال تترجم بعضاً من أخبارها فقط الى خمس لغات

بينما تنظيم داعش كان يبث الأخبار بعشرات اللغات و يخاطب و يستهدف الجمهور بعشرات اللغات و يتواصل معه ليس فقط عبر المواقع الاخبارية بل اكثر من ذلك عبر الواتساب و الفيسبوك و التويتر و نجح بجمع إرهابيين من أكثر من مئة دولة بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي, و يمكن وصف إعلامه بأنه يضاهي إعلام جميع الدول العربية مجتمعة مما يشير الى ان شبكات إعلامية كبرى محترفة و مختصة خلف هذا التنظيم و قادرة على تجنيد مراهقين و مراهقات بما فيهم غير المسلمين باغراءات مجهولة وكذلك اجهزة استخبارات مجتمعة خلف هذا التنظيم و ليس جهاز واحد و لا يوجد مثل هكذا تحالف الا ضمن حلف شمال الاطلسي(الناتو) و كذلك يشير الى امتلاكه جيش إلكتروني جرار لا مثيل له في الدول العربية مجتمعة(و يعتقد ان بعض الجيوش الالكترونية الخليجية كانت في خدمته).

3- لوحظ ان الاعلام الغربي دائماً يتعامل مع خطابات خصومه من مبدأ الاقتطاع و التحريف للخطابات و تجاهل الخطابات و مثال ذلك خطابات المسؤولين الايرانيين و السوريين و قيادة حزب الله و حتى المسؤولين الروس و الفينزويليين و غيرهم حيث يتم التعامل معهم من مبدأ (لاتقربوا الصلاة) في حين لم يقم الاعلام الغربي بتحريف اي خطاب للبغدادي ولا اقتطاعه ولا تجاهله و كان سباقاً بنشر جميع بيانات داعش و قادته لدرجة وصلت ان اعلاميين اوروبيين اتهموا وسائل اعلامهم بانها اعلام داعش.

4-غالبية المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي تشبه معارك جيش الاحتلال التركي في عفرين من مبدأ "سلم و استلم" دون قتال و تشير التقارير الى ان من سلم مناطق دون قتال كانوا عبارة عن عملاء لاستخبارات غربية و بالتحديد أمريكية, و بعض المعارك قام الطيران الامريكي بالقيام بتمهيد جوي قبيل تقدم مقاتلي داعش كما حدث قرب مطار دير الزور.

5- بعد ان سيطر داعش على مناطق في العراق و سورية نهب داعش النفط السوري و النفط العراقي لسنوات حيث أن التحالف الدولي الذي يزعم مقاتلة داعش لسنوات لم يقم بوقف تجارة داعش بالنفط و أول من قصف قافلة لداعش محملة بالنفط المسروق كانت القوات الروسية و قد عرضت مشاهد لقافلة ضخمة تقوم بنقل النفط الى شركات يعتقد انها امريكية في تركيا و بعد هذا الاستهداف قصفت القوات الامريكية موقعاً للقوات السورية.

6- ذكرت وزارة الدفاع الروسية انها استهدفت اجتماع لقيادات داعش بينهم الارهابي ابو بكر البغدادي في الجزيرة السورية و اكدت نبأ مقتله او اصابته اصابة بليغة وبعد النبأ اختفى البغدادي عن الاعلام لأكثر من عام, و للمفارقة فإن التحالف الامريكي المزعوم ضد داعش خلال هذا العام حاول مراراً اثبات ان البغدادي على قيد الحياة عبر انباء مثل رصد مكان وجود البغدادي و هو ما يشير الى ان التحالف كان يريد ان يرفع من معنويات مقاتلي داعش الارهابي بعد نبأ مقتله.

7-بعد غياب البغدادي اثر الغارة الروسية السورية في الرقة عاد البغدادي بتسجيلات نقلها الاعلام الغربي لا يمكن التحقق منها او اثبات انها فعلاً للبغدادي و ذلك قبيل الاعلان مؤخراً عن تصفيته بأشهر قليلة, ولايزال من المرجح ان البغدادي قتل بالغارة الروسية او كانت اصابته بليغة و قتل مؤخراً و من المستبعد ان يكون قد قتل بعملية امريكية.

8- لم يثبت تنظيم داعش الارهابي بانه نفذ اي هجوم ضد هدف امريكي او هدف للتحالف الامريكي رغم ان قواعدهم شرق سورية كانت متقاربة و بل و اكثر من ذلك التحالف الامريكي هدد الجيش السوري في حال طارد الفارين من ارهابيي داعش من البوكمال شرق سورية و قام بتأمين الحماية الجوية لهم.

9-تبنى تنظيم داعش الارهابي الكثير من العمليات التي لم ينفذها و منها عملية سرقة سطو مسلح لمدمن مخدرات في الفلبين حيث تبنى العملية قبل ان تتكشف تفاصيل العملية.

10- يمكن للاعلام الاسرائيلي و الامريكي و الخليجي كتابة انباء عن السيد حسن نصر الله على موقع الفيسبوك دون اي مشكلة و لكن اي سوري او لبناني او فلسطيني يكتب اس السيد حسن نصر الله على فيسبوك يتم انذاره ولاحقاً يتم حذف صفحته في حين كان و ما زال فيسبوك مكان لتجنيد المقاتلين لتنظيم داعش و نشر دعايته حاله كحال كل وسائل التواصل الإجتماعي .

11- حصل داعش على سيارات تويوتا من السعودية و قطر و الامارات و الاردن باعتراف شركة تويوتا و لم يتم التحقيق الدولي في كيفية وصول هذه السيارات للتنظيم الارهابي علماً بأن جميع هذه السيارات دخلت عبر الاردن و تركيا (حيث يوجد قوات امريكية) و تجاهل الاعلام الغربي هذه الحقيقة و حقيقة نشر مشاهد فيديو تظهر طائرات امريكية تقوم بحماية قوافل داعش.

12- توقع باراك اوباما ان القضاء على داعش يحتاج الى سنوات طويلة و كانت خطته للقضاء على داعش دعم ما يسمى الجيش الحر ليقوم باسقاط الدولة السورية ثم يتم دعمه لمحاربة داعش و القضاء عليه فكان الرد الروسي على الاقتراح الامريكي بان داعش و النصرة و الحر و غيرهم غير قادرين على اسقاط سورية هم و من خلفهم فكيف للحر ان يسقط الدولة السورية ثم يحارب داعش.