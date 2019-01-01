افتتاح جسر عائم يربط بين ضفتي نهر الفرات عند قريتي المريعية ومراط في دير الزور

جهينة نيوز:

افتتحت محافظة دير الزور اليوم جسراً عائماً يربط بين ضفتي نهر الفرات ويصل بين قريتي المريعية ومراط على ضفتي النهر ليكون أول جسر يربط بين ضفتي النهر بالمحافظة بعد تدمير جميع الجسور خلال السنوات السابقة من قبل تحالف واشنطن.

وأكد محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي أن هذا الجسر “يأتي استجابة لحاجة ومطالب الأهالي في ريف المحافظة الشمالي لإنشاء جسر يربط بين ضفتي نهر الفرات ويتيح لهم التواصل مع باقي أرجاء المحافظة بعد أن قام التحالف الأمريكي بتدمير الجسور بين ضفتي النهر في المحافظة في إطار حملة تدمير ممنهج طالت البنى التحتية والاقتصادية في بلادنا”.

وبين الكواكبي أن الجسر سيكون شريان الحياة التنموي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتيح للأهالي التواصل مع أقربائهم إضافة إلى نقل البضائع والمحاصيل الزراعية بين منطقة الجزيرة السورية وباقي مناطق المحافظة ومنها إلى المحافظات الأخرى إضافة إلى أنه يسهل نقل المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية واللقاحات والأدوية وييسر انتقال الطلاب والموظفين والعمال ويسهم في إعادة إعمار محافظة دير الزور وريف منطقة الجزيرة.

وبين مدير المشروع رئيس المكتب الفني بمحافظة دير الزور المهندس فادي طعمة أن الجسر هو “عبارة عن جسر طوفي عائم مشدود بكابلات معدنية مختلفة الأقطار مشدودة إلى قواعد بيتونية مسلحة على ضفتي النهر بطول 145 متراً وعرض 8 أمتار وحمولته تبلغ نحو 60 طناً وهو مصمم بشكل يتيح له الارتفاع والانخفاض وفقاً لمنسوب مياه النهر”.

كما أشار مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس عمار حيدر إلى أن تنفيذ الجسر “تم من قبل ورشات وآليات الشركة بموجب عقد مبرم مع مديرية الخدمات الفنية بقيمة 100 مليون ليرة سورية وبإشراف مشترك من محافظة دير الزور ومديرية الخدمات الفنية وكتيبة هندسة في الجيش العربي السوري حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية من حفر القواعد وصب البيتون المغموس والمسلح وتوريد الكابلات المعدنية وتوابعها وتحضير الطرق المؤدية إلى موقع الجسر فيما قدم الأصدقاء الروس الطوافات التي تشكل جسم الجسر العائم”.

وعبر الأهالي الذين تجمعوا في المكان احتفالاً بإقامة الجسر عن سعادتهم البالغة بافتتاحه لأنه سيخفف كثيراً من معاناتهم ويتيح لهم فرصة الانتقال ونقل محاصيلهم ومنتجاتهم والتواصل مع أهلهم منوهين بالجهود الحكومية المبذولة في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة.