واشنطن بوست تنعي الإرهابي أبو بكر البغدادي… حملة سخرية وانتقادات واسعة تحيط بالصحيفة

جهينة نيوز:

عنوان مثير للسخرية استخدمته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول مقتل متزعم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأطلق حملة انتقادات واسعة من الصحيفة التي سارعت إلى تغييره وتقديم اعتذار رسمي بسببه.

واشنطن بوست كتبت في عنوانها الرئيس “أبو بكر البغدادي.. العالم الديني المتعصب وزعيم تنظيم “داعش” يموت عن عمر يناهز 48 عاماً” ما أثار حملة انتقادات على مستوى الرأي العام الأمريكي وفي الأوساط السياسية في واشنطن فسارعت إلى تغييره وفق صحيفة “يو اس ايه توداي” ليصبح “الزعيم المتطرف لتنظيم “داعش” ثم غيرته مرة ثالثة ليصبح “وفاة أبو بكر البغدادي الرئيس الإرهابي لتنظيم “داعش” وقدمت اعتذاراً رسمياً لم يخمد حدة الانتقادات التي انتشرت بشكل واسع ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

البيت الأبيض سارع إلى استغلال خطأ واشنطن بوست المعروفة بمواقفها الناقدة لترامب على لسان سكرتيرته الصحفية ستيفاني غريشام التي قالت في تغريدة على موقع تويتر: “لا يوجد كلمات تصف عنوان واشنطن بوست”.

حملة الانتقادات لعنوان واشنطن بوست تواصلت حيث قالت عضو الكونغرس الجمهورية ليز تشيني إن الصحيفة “تحاول جاهدة التمسك بالمشتركين فيها من تنظيم “داعش” ” فيما سخر مستخدمو التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وأطلقوا هاشتاغاً خاصاً عبر كتابة نعي لشخصيات تاريخية معروفة بارتكابها جرائم فظيعة ومجازر.

ومن بين العناوين الساخرة التي وردت ما كتبه الأستاذ في كلية بارد الأمريكية والكاتب في صحيفة وول ستريت جورنال والتر روس ميد “جنكيز خان.. الفارس البارع والمسافر الذي لا يعرف الكلل يلفظ أنفاسه الأخيرة” وعنوان ساخر آخر جاء فيه: “وفاة أدولف هتلر.. مخطط المجتمع العاطفي والمتحدث العام الديناميكي عن عمر 56”.

الجدير بالذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي ومتزعمه البغدادي صنيعة أمريكية غربية بامتياز وذلك ما أكدته وسائل إعلام أمريكية متعددة كما أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أقرت في مذكراتها قبل سنوات بأن عدداً من الدول الغربية بينها الولايات المتحدة هي المسؤولة عن إنشاء تنظيم “داعش” الإرهابي وتمويله وتزويده بالأسلحة ودعمه بمختلف الوسائل.