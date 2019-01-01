الاحتلال يصيب مقدسي ويعتقله للاشتباه بتنفيذه عملية طعن

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مواطن مقدسي بعد اصابته بالرصاص بزعم تنفيذه عملية طعن ضد جنود الاحتلال داخل الحرم القدسي.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المقدسيين تداولوا مقطع فيديو يظهر حالة استنفار كبيرة لدى جيش الاحتلال واغلاق الطرق وخاصة باب الساهرة في المسجد الاقصى المبارك، مؤكدين سماع اصوات اطلاق النار داخل الحرم القدسي.

وبعد دقائق من حالة الاستنفار خرج جنود الاحتلال من المسجد الاقصى معتقلين أحد المقدسيين وهو مصاب برصاصة في يده.

يُشار إلى ان شرطة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بيانًا عقب انتهاء عملية الاستنفار واعتقال الشاب حيث أكدت أن قوات من شرطة الاحتلال اعتقلت فلسطيني بزعم الاشتباه في نيته بتنفيذه عملية الطعن ضد الجنود، وأنه نقل إلى التحقيق.

وأوضح بيان شرطة الاحتلال عدم وجود اي اصابة لدى جنود الاحتلال الذين ادعوا محاولة الفلسطيني تنفيذ عملية طعن.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم باعتقال واستهداف الفلسطينيين على الحواجز العسكرية والطرقات وداخل الحرم القدسي بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن ضد جنودها.

فلسطين اليوم