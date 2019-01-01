لوكاشينكو: نستطيع الرد على القوات الأمريكية المنتشرة على حدودنا

جهينة نيوز:

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده قادرة على الرد بقوة على القوات الأمريكية المنتشرة في ليتوانيا على حدود بيلاروسيا.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله اليوم تعليقاً على نشر دبابات أمريكية في ليتوانيا بالقرب من الحدود البيلاروسية: “يجب على الليتوانيين أن يفهموا أنه لدينا ما يكفي من القوة والوسائل للرد بشكل غير متماثل”.

وأضاف لوكاشينكو: “ينبغي على السياسيين الليتوانيين وقيادة ليتوانيا إدراك أن بيلاروسيا تدرس خيارات مختلفة للتوصل إلى إجابات ليس فقط بشأن نشر القوات الأمريكية ولكن أيضاً حول المستقبل المتوسط والبعيد لذلك”.

ولفت إلى أن بلاده لا تنوي طلب المساعدة من دول أخرى بخصوص نشر القوات العسكرية الأمريكية في ليتوانيا لأن هذه القوات “ليست قادرة على منافسة القوات المسلحة البيلاروسية”.