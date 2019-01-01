إعلان حظر التجوال ليلا في العاصمة العراقية

جهينة نيوز:

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي اليوم عن فرض حظر للتجوال ليلا في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المحمداوي لموقع السومرية نيوز “تقرر فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد للأفراد والمركبات من الساعة 12 ليلا إلى الساعة السادسة صباحا إلى إشعار آخر”.

وأضاف “إن قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين خصوصا بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم”.

مجلس النواب العراقي يصوت على حل مجالس المحافظات

من جانب آخر صوت مجلس النواب العراقي على حل مجالس المحافظات وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.

وأفاد مصدر نيابي لموقع السومرية نيوز “بأن مجلس النواب صوت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية”.

كما أشار المصدر إلى أن المجلس “قرر بموجب المادة 142 من الدستور تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط”.

وتشهد العديد من المحافظات العراقية احتجاجات شعبية متواصلة للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة ازمات الفقر والبطالة وتعديل الدستور.