سوزان نجم الدين: أميو الانتماء والثقافة وفنانون معارضون وراء الحملة الأخيرة ضدي

جهينة نيوز

بعد أن أصبحت حديث المجتمع السوري والسوشال ميديا والمنصات الإلكترونية المختلفة، أثناء ظهورها في لقاء قناة "الجرس" مع الإعلامية نضال الأحمدية خلال الشهر الحالي، وحديثها عن الفقراء والمهجّرين من الشعب السوري إلى لبنان واصفة إياهم بـ"الأميين والجهلة والفقراء" و"أسوأ فئة نزحت من سورية"، إضافة إلى مواضيع عدة أوقعتها في موقف لا تحسد عليه، وحملة الانتقادات من أهل الصحافة وزملائها في الفن أو الشعب السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت حادة جداً، ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين مساء أمس مع مجموعة من الإعلاميين في منزلها بدمشق بهدف توضيح ما حدث خلال هذا اللقاء والرد على منتقديها الذين وصفتهم بالجاهلين والفقراء وأميي الثقافة وحب الوطن، مضيفة: "أحترم الفقراء وأنا أعيش معهم، ووالدي من بيئة فقيرة لكنهُ كان غنيّ الطموح والعلم، وأنا من أسرة علمتني حب الوطن والناس وأن الفقير ليس فقير المال إنما فقير العلم والكرامة والانتماء لحب الوطن، والغني هو غني النفس والطموح والروح والثقافة".

وقالت نجم الدين في معرض ردها: "والدي نجم الدين صالح كان يلقب بمحامي الفقراء، يدافع عنهم أينما كان، إضافة إلى أنهُ علمنا كيف يجب أن نحترم فقراء المال، ومن يعرفني جيداً يعرف القرب الكبير الذي يربطني بهم". وأوضحت نجم الدين كلمة أمي (الجاهل) بالقول: "الأمي ليس من لا يعرف القراءة أو الكتابة بل من لا يعرف ثقافة العطاء وحب الوطن، ومن يجهل تاريخ بلده وحضارته، ولا يعرف كيف يحافظ عليها، هذا ما كان قصدي عنهُ بكلمة أمي أي "المفتقرون لحب الوطن".

ووصفت نجم الدين منتقديها بالقول: "هم أشخاص لا ينتمون لسورية لأن سورية أرفع مستوى من هذا الأسلوب، وهم بهذه الطريقة يشوهون تاريخ سورية وحضارتها، بل أساؤوا لأنفسهم قبل الإساءة إلى أي إنسان أخر، وأنا سأقول لهم بأنهم فقراء وجهلة وأميو الانتماء والثقافة وحب الوطن، لا ينتمون إلى التاريخ الحقيقي والصورة المشرقة والحضارية لسورية. مضيفة: "هناك فنانون معارضون من دفع هؤلاء لفعل ذلك لأنهم يختلفون مع أفكاري وآرائي السياسية، فضلاً عن الغيرة الفنية من قبل بعضهم".

وختمت نجم الدين بالقول: "أي حديث ضدي سيزيدني قوة، مع التأكيد بأن نضال الأحمدية لم توقع بي إنما من أوقعني هو قهري على بلدي وشعبي وفقرائه"، مضيفة: "أنا إنسانة جريئة وواضحة ووطنية وصادقة، ولا أنتمي للشلل الفنية، لهذا لم يظهر أحد من الفنانين والزملاء للدفاع عني في العلن".

المصدر: مجلة جهينة