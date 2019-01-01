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الجيش ينتشر في ريف عامودا على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالي الشرقي
الإثنين, 28 تشرين الأول 2019 الساعة 16:43 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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