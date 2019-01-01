"الشرق الأوسط": إعلان واشنطن مقتل البغدادي "دعاية انتخابية"

جهينة نيوز

قال مدير تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" بموسكو رائد جبر إن إعلان الإدارة الأمريكية عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية في سوريا في هذا التوقيت هو من أجل الدعاية للانتخابات القادمة.

وأوضح جبر في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك": "الإدارة الأمريكية ترغب في تهيئة الرأي العام الأمريكي، بأن الرئيس ترامب يحارب الإرهاب".

وأضاف الخبير السياسي: "ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أمريكا مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، كما أن موسكو لا توافق على أي معطيات دون أدلة".

ونوه جبر إلى أن هناك قناعة من واشنطن أن موسكو تستطيع كشف تفاصيل هذه العملية حتى لو لم تعلنها واشنطن.

وشدد جبر على أن موسكو لديها الكثير من المعلومات حول هذه العملية، متسائلا عن مكان ومصير جثة البغدادي إن صحت الرواية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه في إدلب شمال سوريا.