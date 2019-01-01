القبض على 20 أجنبيا في العاصمة التركية للاشتباه بارتباطهم بـ"داعش"

جهينة نيوز

ألقت السلطات التركية اليوم الاثنين القبض على 20 أجنبيا للاشتباه بارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، أن "فرق مكافحة الإرهاب بالعاصمة التركية أنقرة أوقفت 20 أجنبياً للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنه تم التنسيق وتبادل المعلومات بين الجيشين التركي والأمريكي، قبل العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية، في مدينة إدلب السورية، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه: "قبل العملية الأمريكية في محافظة إدلب في سوريا الليلة الماضية، التنسيق وتبادل المعلومات بين العسكريين في كلا البلدين".

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأناضول التركية، تفاصيل عن العملية حيث قالت إنهم: "عثروا على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، ضحايا العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم داعش في إدلب السورية"،

كما نقلت الوكالة أنه: "شارك في الغارة 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين واستهدفت نقطة قريبة من قرية باريشا بإدلب على مدار 90 دقيقة بهدف القضاء على أبو بكر البغدادي".

وأضافت الوكالة عن المصادر الطبية : "عاينا منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي".

كانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية في مدينة إدلب السورية، أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.