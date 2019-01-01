لافروف: القضاء على الإرهاب في سورية سيؤدي إلى الاستقرار وعودة المهجرين إليها

جهينة نيوز

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى الاستقرار وعودة المهجرين إلى بلدهم.

وقال لافروف في كلمة بمناسبة الذكرى التسعين لميلاد الدبلوماسي الروسي الراحل يفغيني بريماكوف إن “القضاء على الإرهاب في سورية سيساعد على حل المسائل الإنسانية فيها وعودة المهجرين إليها”.

وأشار إلى أن لجنة مناقشة الدستور ستبدأ عملها في جنيف هذا الأسبوع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور منوها بجهود الحكومة السورية في هذا الصدد فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون أن عمل اللجنة سيبدأ في جنيف نهاية الشهر الجاري.

من جهة أخرى لفت لافروف إلى أن بريماكوف كان دائما يدعو إلى العمل المشترك لحل الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لكن للأسف الشديد لم يسمعه زملاؤنا في الغرب” ونرى الآن نتائج ذلك في ليبيا والعراق واليمن وسورية.