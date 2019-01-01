رخص تشييد وتأهيل سياحي لعدد من المنشآت وعودة 118 فعالية للخدمة في عدة محافظات

جهينة نيوز

تستمر وزارة السياحة في منح رخص التأهيل للعديد من المنشآت والفعاليات في مختلف المحافظات، ما يحمل في طياته مؤشراً إيجابياً إلى عودة انتعاش هذا القطاع بعد أن كان قد تعرض كغيره من القطاعات إلى التخريب والدمار والسرقة متأثراً بتداعيات الحرب العدوانية على البلاد.

وحسبما افادت صحيفة الثورة تم هذا الشهر منح رخصة توظيف سياحي لمبنى الخدمات الفنية الأثري بحلب كفندق تراثي وسلسلة من المطاعم ومرافق خدمية تجارية وترفيهية من الدرجة الممتازة بتصنيف أربع نجوم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير فندقي و450 كرسي إطعام بقيمة استثمارية قاربت مليار وخمسمئة مليون ليرة.

وفي ريف دمشق أصدرت وزارة السياحة رخصة إشادة لجزء من المشروع السياحي لموقع مجمع إيبلا وقصر المؤتمرات في منطقة شبعا، لإقامة مركز تدريب سياحي وفندقي ومركز إعلامي واستديوهات تصوير استناداً لعقد الاستثمار الموقع بين وزارة السياحة مالكة الموقع والجهة المستثمرة.

ويتضمن مركز التدريب السياحي والفندقي 43 شعبة دراسية، ومطبخين ومطعمين تدريبيين، و8 مخابر حاسوب، ومكتبة مطالعة، و3 كافتيريات، ومصبغة ومستودعات وخدمات متنوعة منها نقطة طبية وقسم رجال أعمال وغيرها.

ونبقى في ريف دمشق حيث منحت وزارة السياحة استمارة تأهيل سياحي لفندق من سوية النجمتين في منطقة السيدة زينب، ويتألف من ستة طوابق بطاقة استيعابية تبلغ 70 شقة فندقية و94 غرفة فندقية و 188 سريراً، و120 كرسي إطعام ويؤمن الفندق 24 فرصة عمل من مختلف الاختصاصات.

وفي محافظة اللاذقية تم منح ثلاث رخص تأهيل سياحي لثلاثة مطاعم من سوية نجمتين، منها مطعم في رأس شمرا بطاقة استيعابية 150 كرسي إطعام، ومطعم على أوتوستراد اللاذقية - طرطوس بطاقة استيعابية 300 كرسي، ومطعم بالمشروع العاشر في اللاذقية بطاقة استيعابية 60 كرسي إطعام، وتؤمن المطاعم الثلاثة 36 فرصة عمل لخريجي المدارس والمعاهد الفندقية وغيرها من الاختصاصات الأخرى.

وفي السويداء تم منح استمارة تأهيل سياحي لمسبح من سوية النجمتين وملحقاته من الخدمات والفعاليات المرافقة بكلفة إجمالية بلغت 150 مليون ليرة.

يأتي هذا في وقت كانت قد عادت فيه 118 منشأة سياحية إلى الخدمة في مختلف المحافظات وكانت قد تعرضت للتدمير والتخريب بفعل تداعيات الحرب العدوانية، قاربت كلفتها الاستثمارية 18 مليار ليرة بطاقة استيعابية بلغت 4398 سرير فندقي، و18240 كرسي إطعام، وتتوزع في دمشق 13 منشأة، و26 في ريف دمشق و4 منشآت في السويداء و33 منشأة في حمص و10 منشآت في حماه و19 منشأة في حلب و9 منشآت في اللاذقية و4 منشآت في الحسكة.