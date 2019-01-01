استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين بتفجير دراجة نارية وعبوة ناسفة في سلوك والراعي بريفي الرقة وحلب

جهينة نيوز

استشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح جراء تفجير دراجة نارية وعبوة ناسفة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي ومنطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت سانا عن مصادر محلية قولها إن دراجة نارية مفخخة بكمية من المواد المتفجرة انفجرت صباح اليوم أمام أحد المخابز وسط بلدة سلوك في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة وإحداث أضرار في المكان.

وكانت قوات العدوان التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية احتلت مدينة تل أبيض في الثالث عشر من الشهر الجاري بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.

وفي ريف حلب الشمالي أفادت مصادر أهلية باستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على طريق قرية طويران بمنطقة الراعي.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات فيما بين تلك المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.