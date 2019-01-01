الرئيس الأرجنتيني يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة ويهنئ خصمه فرنانديز بالفوز

الإثنين, 28 تشرين الأول 2019 الساعة 11:34 | سياسة, عالمي

الرئيس الأرجنتيني يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة ويهنئ خصمه فرنانديز بالفوز

 

جهينة نيوز

أقر الرئيس الأرجنتيني الحالي ماوريسيو ماكري بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، وهنأ منافسه المعارض ألبرتو فرنانديز.

وقال ماكري في كلمة أمام أنصاره، اليوم الاثنين، "انتقال سياسي منظم".

وأعلنت هيئة الانتجابات الأرجنتينية أنه بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات ، حصل فرنانديز على 47.79 في المئة من الأصوات مقابل 40.71 في المئة لماكر.

هذا وانطلقت صباح أمس الأحد في الأرجنتين انتخابات رئاسية، بمنافسة بين الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكري المنتهية ولايته، والمتأخر كثيرا في استطلاعات الرأي، ومنافسه ألبرتو فرنانديز.

 


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا