الرئيس الأرجنتيني يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة ويهنئ خصمه فرنانديز بالفوز

جهينة نيوز

أقر الرئيس الأرجنتيني الحالي ماوريسيو ماكري بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، وهنأ منافسه المعارض ألبرتو فرنانديز.

وقال ماكري في كلمة أمام أنصاره، اليوم الاثنين، "انتقال سياسي منظم".

وأعلنت هيئة الانتجابات الأرجنتينية أنه بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات ، حصل فرنانديز على 47.79 في المئة من الأصوات مقابل 40.71 في المئة لماكر.

هذا وانطلقت صباح أمس الأحد في الأرجنتين انتخابات رئاسية، بمنافسة بين الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكري المنتهية ولايته، والمتأخر كثيرا في استطلاعات الرأي، ومنافسه ألبرتو فرنانديز.