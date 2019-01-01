أبراج الاثنين 28 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٧/ ١٠: شخص منهجي وفعال، يهمه ان يكون فعالا في جعل العالم يكون مكانا افضل، يعطي افضل ما عنده، يمضي سنين في تطوير كفاءته، يبدو استثناىي ويمكن الاعتماد عليه ويمتلك لمسة انيقة كما يمتلك عقلا متفوقا، جذاب وانفعالي واحيانا يتحول لعاطفي ينجرف مع عواطفه، تغييرات رئيسية اذا كنت موظف قد تتقاعد، فرصة للارتباط اذا وضع يسمح، بداية وفرصة لتحسين الوضع، قضية لها تشعب قانوني وفوز بقضية قانونية

الحمل: احتمال تثير نقاشات تجعلك تغضب او تواجه انقلاب على صعيد وضعك المادي، تتراجع الحظوظ او تضطر لاعادة النظر بالانتظار، تشعر بأن الاخرين لا يقدرون عملك، الاضواء مسلطة على امورك المالية والعقود والاتفاقيات، انتبه من وهم او مرافقة مريض او قصة استشفائية تظهر عندك

الثور: تواجه اوضاع. حاول تجميع قواك وشجاعتك وليكن حدسك قادر على فهم الامور بدون كلام، انتبه حتى لادراكك، ممنوع الجدال مع الشريك او الحبيب، لا تبتعد عنه كثيرا قد تتحسن الامور وتشعر باجواء ايجابية مع الحذر على صعيد شخصي ومادي، اقترب من الاحبة بسبب وجود الشراكة

الجوزاء: اعتمد الحذر، فترة مربكة تحتاج لضبط النفس، قد ترتكب خطأ بحكمتك على الامور، خفف تسلط، فترة فيها عمل كثير لا تترك تراكم الاعمال يؤثر عليك، نهار ضاغط بالواجبات والاعمال، تصرف بطريقة ذكية فترة فيها عمل كثير وتنازلات

السرطان: تعيد النظر وتكون مسيطر على الوضع، مهما كان الظرف القرار لك والامر، والامان بالقرب منك مفاجآت وتزول بعض التعقيدات وتربح قضية وتنتصر على وضع ما، تنتظرك ايام سعيدة، الاجواء رومنسية لشم الهواء والرحلات، لا تنس الجهد يدفع للتقدم

الاسد: فترة تتحدث عن تحضيرات وأوضاع مالية، تعزز من مشاريعك، نهارك معقد، اضطراب عائلي او شخصي، تحتج على موقف ويعترضك بعض المحيطين، تشعر بهوة بينك وبين الشريك العاطفي، اجواء عاصفة، اسأل قلبك فهو خير دليل لك، لا تتردد بطلب المساعدة

العذراء: مناخك يتحسن، دعوة واطمئنان وتسهيل لأمورك، قادر على الاقناع والمفاوضة، تفاوض بسلام وسحرك الجميل، الجميع يطلب حضورك، لقاء غني وتلاقي الصدى، لقاءات، جيران اخوة واخوات، اوقات سعيدة، لا تسمح للافكار الخاطئة ان تقودك، انتبه لصحتك

الميزان: مشروع مالي تناغم مع العائلة، يبتعد عنك الاصدقاء المزيفون حتى تجد مخرج مطلوب وتحقق انتصار، لان القترة فيها معاكسات فلكية، تعكر مزاجك، مشغول بالمال ولديك هدايا ومكاسب

العقرب: تراهن على جديد وتتسع افاقك، يغمرك المقربون بالعاطفة، تستقيم امورك تدريجيا، تتخلص من الفترة السلبية والاجواء السلية والاشياء المتراكمة، نقاشات مفيدة وقرار مهني كبير بطريقه اليك

القوس: تعاني من نزاع مهني يتعلق بجهة نافذة مما يضطرك للتنازل، تصرف بطريقة عشوائية وانتبه من انتقادات واتهامات باطلة وكلام جارح، ثم تقوا وترتاح ولا تنس انك ستكون ضمن تأثير القمر بالعقرب يجلب لك المؤلمرات والتعب على صعيد الصحة، او خيبة امل

الجدي: الضغط يخف عنك، امل جديد، الامور تتغير، مصالحات للمتخاصمين، الاجواء فيها اعمال جديدة، تسهل خطواتك، تنفرج، نهار يحمل مفاجآت سعيدة، انتبه للعاطفة لان الاجواء كلها صداقات معارف جديدة ومعارف قديمة ولقاءات وعزائم

الدلو: تركز على التعامل مع الامور المالية، تصحح خطأ، تسمع خبر ضمن الاجواء الايجابية التي تعيشها، مسموح لك بطرق الابواب، انتبه قد تجد نفسك محتار بشأن عمل خاص بك، لست مطمئنا، عمل كثير مع الغرباء، تروا وتحفظ ولا تستعجل الامور، انتبه لسمعتك

الحوت: مرتاح للتطورات، بداية جديدة على صعيد شخصي، ربما تناضل من أجل قضية حق، يوم للقاءات الاستثنائية والحظوظ، انهاء وضع كان صعبا تتكيف مع الظروف المتغيرة، مطلوب التوازن. وبحاجة ان تكون معتدل لتخدم مصالحك على المدى البعيد