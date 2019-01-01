الهرّ الشجاع "بودي" ومغامراته الاستثنائية

جهينة نيوز:

يُعرف بودي باسم "الهرّ المغامر" لسبب وجيه. يحبّ هذا القط، من نوع “Maine Coon”، والذي يبلغ من العمر 14 شهرا، أن يخوض تجارب خارج المنزل، إذ يرافق صاحبته حيثما ذهبت.

على سبيل المثال، ركب الدّراجة مع ميشيل لمدة ثلاثة أيام في جبال "روكي" الكندية، كما رافقها في رحلة تجذيف في إحدى البحيرات، مرتدياً سترة النجاة الخاصة به.

وصرّحت ميشيل غانيون (50 عاما)، وهي مرشدة سياحيّة متقاعدة وصاحبة الهرّ قائلةً: "الهرّ المغامر هو الهرّ الذي يرافقك في كلّ المغامرات والرحلات، سواء جلس في سلّة درّاجتك، أو مشى بالقرب منك، أو جلس على كتفيك".

والجدير بالذكر أنّ بودي يمشي خلف صاحبته في الثلج، ويلتفّ حول عنقها وهي تتزلّج، معتبرا أنّ كتفي ميشيل مكانا آمنا، لذلك يجلس فوق كتفيها عندما يتعب من المشي.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، يحبّ بودي استكشاف مناطق جديدة، كما أنّه يحرص على تنمية حسّ المغامرة لديه.