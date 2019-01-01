طفل بعمر ال 6 سنوات يصاب بالخرف المبكر

جهينة نيوز:

قالت سيدة بريطانية إن ابنها يعيش بعقل طفل رضيع على الرغم من بلوغه سن السادسة بسبب مرض تنكسي نادر.

ويعاني ريكي ميتشيل من مرض أدى إلى إصابته بخرف الطفولة، ولم تعد والدته ريس ميتشيل متأكدة إذا كان قادراً على تذكرها، على الرغم من أنه لا يزال يناديها بـ "ماما".

وذكرت ريس أن طفلها كان صبياً عادياً ومحباً للمرح قبل أن يصاب بمرض باتن، واعتاد على الاستمتاع بالنزهات في الهواء الطلق واللعب بالسيارات، لكن في غضون عام، فقد قدرته على الحركة، وتمت تغذيته عبر الأنابيب، وتسبب المرض أيضاً بإصابته بالخرف المبكر.

وخضع الطفل للعديد من فحوصات الدماغ واختبارات الدم والتصوير بالرنين المغناطيسي، وأظهرت وجود مشاكل في خلايا دماغه والمنطقة الخلفية من الدماغ.

وفي عام 2018، أظهر أحد الاختبارات إصابته بمرض باتن المدمر، وازدادت حالته سوءاً هذا العام، ولم يعد يتذكر شيئاً من حياته السابقة.

ويمكن أن يتطور هذا المرض في غضون أسابيع أو أشهر أو سنوات، ولا تعرف والدته كم من الوقت تبقى لديه، لذلك تحرص على أن توفر له حياة سعيدة في آخر أيامه، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.