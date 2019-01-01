ديزني تكشف تفاصيل الجزء الجديد من قراصنة الكاريبي

جهينة نيوز:

بعد إعلان شركة ديزني استبعاد النجم جوني ديب، من بطولة سلسلة أفلام الحركة والمغامرة "قراصنة الكاريبي" في جزئها السادس، وقع اختيار الشركة على مؤلف سلسلة "تشرنوبل"، كريغ مازن لكتابة قصة العمل.

وأكد السيناريست ستيوارت بيتي، مؤلف آخر خمس أجزاء لفيلم "قراصنة الكاريبي" في تصريحات صحفية، مغادرة جوني ديب لفريق العمل، مشيداً بأدائه في تجسيد شخصية القرصان الشهير جاك سبارو في الأجزاء السابقة، والتي ارتبط نجاحها بشهرته في هوليوود وكانت عملاً رائعاً بالنسبة له وصناع العمل أيضاً.

فيما لم تكشف ديزني عن النجم الذي من المقرر أن يتولى بطولة الجزء المقبل، عوضاً عن جوني ديب، انتشرت بعض الشائعات التي تفيد باختيار نجمة أفلام مارفل كارين غيلان.

وحققت سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، التي قام ببطولتها جوني ديب على مدار ١٤عاماً، نجاحاً منقطع النظير، بإيرادات خيالية تخطت حاجز 4.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.