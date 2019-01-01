مقتل جندي من قوات الاحتلال التركي وإصابة 5 آخرين في رأس العين بالحسكة

جهينة نيوز

قتل جندي من قوات الاحتلال التركي وأصيب خمسة آخرون خلال عدوانها على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة دفاع النظام التركي قولها في بيان إن “جندياً قتل وأصيب خمسة آخرون في منطقة رأس العين بعد هجوم بالصواريخ والمورتر”.

وأصيب الخميس الفائت 5 من جنود الاحتلال التركي خلال اشتباكات داخل المنطقة ذاتها.

وتواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانها على البلدات والقرى الحدودية في ريفي الحسكة والرقة الشمالي ما تسبب بتهجير آلاف المدنيين من منازلهم وقراهم.