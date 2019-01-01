لجنة دعم الشعب الفلسطيني تدين نهب قوات الاحتلال الأمريكي للنفط السوري

جهينة نيوز:

أدانت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني نهب قوات الاحتلال الأمريكي للنفط السوري وعدوان النظام التركي على الأراضي السورية مجددة دعمها الكامل للجيش العربي السوري حتى استكمال تحرير سورية من جميع أشكال الاحتلال والإرهاب.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو على دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواصلون بكل إصرار وإيمان التصدي للعدو الصهيوني ومخططاته الرامية للنيل من هذا الشعب المناضل ومنعه من نيل حقوقه المشروعة في تحرير وطنه وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدة ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني لإسقاط المشاريع الصهيونية وتحرير الأرض المحتلة.

وأدانت اللجنة استغلال المطالب الشعبية من قبل القوى الاستعمارية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية وهرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.

ووجهت اللجنة التحية للأسرى الفلسطينيين والسوريين في سجون الاحتلال الصهيوني ولأهالي الجولان السوري المحتل لتصديهم المشرف للمشروع الصهيوأمريكي الرامي لاقتطاع الجولان من وطنه الأم سورية ولكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

ودعت اللجنة إلى ضرورة استمرار العمل السياسي والثقافي والاجتماعي لتنشيط وإذكاء الوعي الجمعي ودوره في محاربة الفكر التكفيري لافتة إلى ضرورة الحفاظ على القضية الفلسطينية حية في الذاكرة الجمعية على مستوى الوطن العربي.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.