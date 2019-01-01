سورية ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلو متراً بالتنسيق المباشر مع الجيش

الأحد, 27 تشرين الأول 2019 الساعة 16:57 | سياسة, محلي

سورية ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلو متراً بالتنسيق المباشر مع الجيش

 

جهينة نيوز

رحبت الجمهورية العربية السورية بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلو متراً وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: ان الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على أراضيها.

واضاف المصدر: ان الجمهورية العربية السورية تشدد على أن سورية للجميع بما يضمن أمان وسلامة النسيج الوطني المتنوع فيها حقوقاً وواجبات، وأنها ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يضمن اندماجهم مرة أخرى بالمجتمع السوري، وبما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية السورية أرضاً وشعباً.


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