مواصلة الاحتجاجات اللبنانية لليوم الحادي عشر على التوالي

جهينة نيوز

تواصلت الاعتصامات والمظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الحادي عشر على التوالي احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وفرض ضرائب جديدة وذلك مع استمرار إقفال المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات.

واحتشد المعتصمون في ساحات بيروت وضواحيها وفي صيدا وصور ومناطق الجنوب والبقاع وطرابلس مع قطع الطرقات رغم جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية لفتح بعض الطرقات أمام تنقل المواطنين وهو ما تسبب في إشكالات عديدة على طريق صيدا بيروت و بيروت طرابلس و منطقة البداوي في طرابلس وباتت حركة السير في العاصمة صباح اليوم خفيفة مع قطع الطرقات الرئيسية من قبل المتظاهرين .

ولا يزال الأوتوستراد الساحلي الممتد من العقيبة وصولا إلى زوق مصبح مقطوعا بالعوائق والسيارات المتوقفة على المسلكين وبات المعتصمون ليلتهم في خيم نصبوها في المكان وقطعت الطرقات على المدخل الجنوبي لبيروت في برجا-الناعمة باتجاه بيروت بشكل جزئي كما قطعت الطرقات من زحلة حتى بيروت في قب الياس – جديتا العالي – صوفر- ضهور العبادية مع تحويل السير إلى الطرقات الفرعية الداخلية فيما قطعت عدة طرقات في طرابلس أيضا.

وأعلنت اليوم دعوات عديدة للاعتصام في بيروت من قبل بعض الفعاليات الاقتصادية والاتحادات المهنية مع التشديد على الاستمرار في قطع الطرق .

وكانت وزارة الدفاع اللبنانية حذرت من وجود مندسين لافتعال مشاكل أو إطلاق نار خلال المظاهرات الحالية مشيرة إلى ضبط أحد المعتصمين خلال المظاهرات على جسر الرينغ وسط بيروت وهو يحمل سلاحا حربيا.