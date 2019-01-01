الاناضول: 8 مروحيات وطائرتين مسيرتين استخدمت في عملية قتل "البغدادي"

جهينة نيوز

نشرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية تفاصيل وصفتها بـ"الجديدة"، بشأن عملية قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن العملية التي قتل فيها البغدادي، استهدفت نقطة قريبة من قرية باريشا في إدلب، واستمرت لنحو 90 دقيقة، وكان هدفها القضاء على البغدادي.

وأشارت إلى أنه تم استخدام 8 مروحيات أمريكية في تلك العملية، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين.

​وقالت مصادر طبية للوكالة التركية إن تلك العملية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل و3 نساء.

وتابعت تلك المصادر قائلة "عاينا منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

بدوره، قال مسؤول رفيع في البنتاغون، لم يذكر اسمه، لمجلة "نيوزويك"، إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأمريكية الموقع الذي كان فيه البغدادي، مضيفا أن البغدادي فجر حزاما ناسفا، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية.

​وأشارت مصادر في البنتاغون لـ"نيوزويك"، إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال بأذى، لكن اثنتين من زوجات البغدادي قتلتا نفسيهما بتفجير حزامين ناسفين، مؤكدة أن العملية نفذها فريق "دلتا" التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية، وقبل تنفيذ العملية كان الموقع تحت المراقبة لفترة معينة.