قوات مكافحة الإرهاب تنتشر في بغداد بتوجيه من رئيس الحكومة

جهينة نيوز

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأحد نشر قوات في بعض مناطق العاصمة بغداد، لحماية المنشآت الحيوية والسيادية، وذلك بعد احتجاجات واسعة منذ الجمعة الماضية، تطورت إلى أعمال العنف مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا، وإصابة العشرات.

وقال بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين أمنيين، مساء أمس السبت، إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد واستخدام أي وسائل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقرأ المصدران مذكرة من عبد المهدي لقائد جهاز مكافحة الإرهاب تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات في بغداد.

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من تشرين الأول الجاري، تظاهرات في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي أكملت عامها الأول، مشيرين إلى أنها لم تجعل المواطن يشعر بأي تحسن كما يقول النشطاء، فيما واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي.