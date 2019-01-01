مسؤول في البنتاغون: تصفية عدد من مسؤولي "داعش" من بينهم "البغدادي"

جهينة نيوز

أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لقناة "الحرة" الأمريكية أنَّ وحدة عسكرية أميركية خاصة تابعة لـ فرقة الـ "Navy Seal" نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم "داعش" الارهابي شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه "أبو بكر البغدادي".

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في البنتاغون إنَّ "البغدادي" قُتِل بعدما قامت أجهزة استخباراتية اميركية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والقبض على جثته.

وفيما أشار المسؤول إلى أن فحص الحمض النووي الـ DNA قد أثبت التعرف على هوية "البغدادي".

ويتكتم البنتاغون على مصير جثة "البغدادي"، إلا أنه يؤكد أنَّ العملية تمت داخل محافظة إدلب السورية، وأن وكالة الاستخبارات المركزية الـ "سي آي آيه" تعاونت مع جهاز أمني إقليمي في تحديد مكان "البغدادي" ورصد تحركاته، وفق الحرة.