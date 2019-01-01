بالفيديو: آثار الغارة الجوية التي استهدفت زعيم داعش ابو بكر البغدادي في إدلب

الأحد, 27 تشرين الأول 2019 الساعة 11:24 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز: اثار الغارة الجوية التي استهدفت مقر زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي في إدلب


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