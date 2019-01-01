مطالب الجائعين اللبنانيين في طرابلس ... يا ادلب حنا معاكي للموت

الأحد, 27 تشرين الأول 2019 الساعة 02:03 | سياسة, عربي

مطالب الجائعين اللبنانيين في طرابلس ... يا ادلب حنا معاكي للموت

جهينة نيوز:

يبدو أن الجراك الشعبي اللبناني انتهى و تحول الى حراك سياسي تقوده قوى موالية للادارة الامريكية, و تحولت الشعارات من استعادة الاموال المنهوبة و اصلاح مشكلة الكهرباء و رفع الضرائب الى مساندة تنظيم حزب التركستان الصيني و الاذريين و الشيشان و جبهة النصرة الارهابية الذين يحتلون ادلب بعد ان هجروا سكانها.

و تناقل ناشطون فيديو لمظاهرات في طرابلس يعتد انها لانصار الحريري تهتف " يا ادلب طرابلس معاكي للموت" دون الكشف اذا كان الهدف من الشعارات تحرير ادلب من الارهابيين ام حمايتهم, ام انها رسالة سياسية بانه قد يتم اشعال لبنان اذا بدأت سورية بتحرير ادلب.


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