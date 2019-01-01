أبراج الأحد 27 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٧/ ١٠: نشيط، اعلى مستويات الطاقة، شديد الهمة منفتح، اجتماعي، مرح، يوجه طاقته لاهداف غالبا ما يحققها، بارع بالتعامل مع الناس، ثقته كبيرة، يهتم بالتفاصيل ويلاحظ عيوب الاخرين، تكون تحت قانون الهلاقات مع الاخرين احتمال خلافات او انفصال او تاخير او تاجيل، احتمال فقدان مركز او مال، الاشهر القادمة حل لكل المسائل التي كانت بالانتظار

الحمل: تستطيع اشاعة السلام، تلطف الجو، لا تسمح لنفسك بتوجيه الملاحظات لأحد، من الظهر تستطيع ادارة المفاوضات بشكل جيد لبق، من حقك شرط الامتناع عن فرض الراي، تناقش موضوع ارث او معاملات ادارية او فواتير ومستحقات او امور استشفائية، نفقات زائدة

الثور:نظم جدول اعمالك ونشاطاتك وتكون الاعباء كثيرة وقد لا تجد وقتا للراحة انها فترة ناشطة يتوجب عليك مضاعفة الجهود وعدم اضاعة الوقت، يتوجب عليك ايجاد وسيلة للحلول والتسويات وما زال الوقت لصالحك في العمل، مساء بانتقال الفمر للعقرب تحت وطأة الضغوط وتحديات وتازيمها تناقش مسائل شراكة مساء وارض الطرفين مساء

الجوزاء: تعيش بهجة وسعادة ومدعوم، موعد مهم تمارس سحرك، تسلب القلوب، مساء تعاني من تراجع بالحماسة لذلك نظم وقتك تفاديا للاهمال والتقصير، تجنب الارهاق ولا تغامر

السرطان: نهارك متقلب مافي راحة بال كاملة قلق عائلي او منزلي او شخصي، انتبه على صحتك،بانتقال القمر الى برج العقرب يرتفع رصيدك العاطفي والشخصي يومين قادمين تحسين زوايا ايجابية وتصالح مع الاولاد وتقارب الاحبة تميل للتعارف وتمارس هواية جديدة

الأسد: حضر جيدا لعملك، قبل الظهر مقابلة وقدرة على الاقناع، الوتيرة لا تهدأ، مساء تكون ضحية نقاش وجدال، لا توجه انتقادات لاذعة قد تقلق بسبب احد افراد عائلتك، حافظ على هدوئك مساء

العذراء: تدعم اوضاعك المالية تحدد اتجاهاتك تهتم بدفع قسط مترتب عليك تبحث عن مكسب مالي ومع انتقال القمر الى برج العقرب تقدم ابحاث ودراسات واطلاق مشاريع الفترلاة القادمة مناسبة تعلن عن اعمالك وافكارك زيارات اخوة واخوات

الميزان: الحظ يبتسم لك والقمر ببرجك، تلطف الاجواء وتقدم لك حل او تسوية وتتفاعل بشكل ايجابي مع كل ما هو جديد، بانتقال القمر لبرج المال تفرح لعرض جديد وترغب بتحسين مظهرك الخارجي، تسعد بربح طارئ لكن انتبه من المصاريف الطارئة

العقرب: حان الوقت لاتخاذ المبادرات السليمة لان القمر سيصل لبرجك، لا تستريح، الفترة متقطعة، استشر اهل الاختصاص وحضر نفسك حتى يصل القمر لبرجك مساء، يفضل الابتعاد عن الضجيج والصخب، لا توقع على عقد، لا تحسم أمر، لديك قلة مناعة وقلة حماية، تفشل في اكمال اعمالك، القمر ببرجك

القوس: يحملك صداقة ودعم لقاء مطمئن تصالح وتعارف، مع وصول القمر الى برج العقرب ابتعد عن الاضواء قد تفتقد للنشاط او ربما تعاني من ترااجع بالمعنويات وتشكو من الوحدة لا تشارك في منافسة الظروف سيئة حتى انتقال القمر الى برجك القمر ببرج العقرب انتبه على نفسك

الجدي: القمر ببرج الميزان يسبب لك الاضطراب وتضيع منك فرصة مهمة راعي وضعك حتى وصول القمر الى برج العقرب لبيت الصداقات تزداد صداقاتك تشارك بلقاءات ونشاطات ودعوات ومعارف جديدة لا تبقى وحيدا تطوير مفاجاة بقضايا تطلب امنيات وتتحقق لك.

الدلو: القمر ببرج الميزان قبل الظهر، نتائج إيجابية لأعمالك وتوقيع عقد، بانتقال القمر للعقرب تتحمل مسؤولية ضمن مربعك تدفعك للاهتمام بمركزك، لا ترتكب تحت وطأة الضغوط بامكانك النجاح، انتبه لنبرة صوتك وانتبه من التعامل مع الغرباء، تتاخر على مواعيدك، حاول ان تختم نهارك بانتشار واسع

الحوت: تسير الامور بشكل جيد قبل الظهر تنهي جميع الهموم والمشاكل المتعلقة بالامور المالية بامكانك اعادة جميع الامور الى نصابها تحقق ربح ملموس، مع انتقال القمر الى برج الثور الامور افضل تعزز طاقاتك تقوم برحلة تشارك بمؤتمر تسافر وتستقبل زوار من بعيد مزاج لطيف وعواطفك قوية.