مندسون في المظاهرات العراقية يقتلون قيادي بارز و الشيخ الخزعلي يتوعد امريكا و اسرائيل

جهينة نيوز:

استهدف متظاهرون ملثمون مقر عصائب اهل الحق العراقية في ميسان بقذائف الار بي جي و القنابل اليدوية مما ادى الى اصابة 15 شخصاً بينهم القائد في الحشد الشعبي وسام العليان الذي له باع كبير في تحرير العراق من داعش الارهابي مما ادى الى اصابته و شقيقه.

هذا و بعد ان تم اسعافه هاجمه متظاهرون و اخرجوه من سيارة الاسعاف و قاموا بقلته و ثم التنكيل بجثمانه و اخوه على نمط داعش الارهابي و جبهة النصرة الارهابية .

و قامت حركة عصائب اهل الحق بتشييع الشهيد وسام العليان و حضر التشييع الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الذي توعد بالإنتقام للشهيد العليان من كيان الاحتلال الاسرائيلي و امريكا.