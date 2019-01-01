السيدة اسماء الاسد تستقبل مدراء المدارس التي تخرج منها المتفوقين على مستوى القطر

السبت, 26 تشرين الأول 2019 الساعة 23:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيدة اسماء الاسد تستقبل مدراء المدارس التي تخرج منها المتفوقين على مستوى القطر

جهينة نيوز:

استقبلت السيدة اسماء الاسد 24 مربية ومربي من مختلف المحافظات السورية,هم مدراء المدارس التي جاء منها الـ 28 طالب وطالبة الذين نالوا العلامة التامة في التعليم الأساسي والأوائل في كل فروع الثانوية.

و إنصافا لجهودهم وجهود كل الكوادر التدريسية في مدارسهم التي يجب أن تكون نموذجا يقتدى في كل المدارس الأخرى.. وتقديرا لعملهم المتقن الذي يجب أن يتمثله كل سوري شريف يسعى لبناء وطنه بصدق استقبلتهم السيدة اسماء الاسد لتكرمهم.

و ذكرت صفحة رئاسة الجمهورية على تلغرام انه و رغم تواضع الإمكانيات, وبساطة الموارد, نجحوا بتفانيهم وإخلاصهم لعملهم, وبتكافل جهود جميع زملائهم المدرسين معهم, بأن يخرّجوا أوائل سورية من مدارسهم, لتستقبلهم السيدة أسماء الأسد اليوم بعد ان كانت قد استقبلت طلابهم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي قبل فترة.


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