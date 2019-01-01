تركيا: مقترح ألمانيا بتشكيل "منطقة عسكرية آمنة شمال سوريا" غير واقعي

جهينة نيوز:

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اقتراح ألمانيا بتشكيل منطقة عسكرية آمنة شمال سوريا بأنه "اقتراح غير واقعي" مشيرا إلى أن أنقرة لا تستطيع أن تتخذ قرارا منفردا في هذا الشأن.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت مع نظيره الألماني هايكو ماس إن "تشكيل منطقة عسكرية آمنة شمال سوريا أمر غير واقعي وتركيا لا تستطيع أن تتخذ قرارا بمفردها حول ذلك لأن روسيا والقوات الحكومة السورية ولاعبين آخرين يتواجدون حاليا في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الألماني صرح في وقت سابق بتغريدة على صفحته الرسمية على" تويتر" أن الهدف من الزيارة هي الدعوة" إلى احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين"، وضرورة" امتثال تركيا للقانون الدولي عند التعامل مع اللاجئين، بالإضافة الى " دعم تركيا للعملية السياسية بدلا من نسفها."

ووافقت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، على تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سوريا للسماح للقوات الكردية بالانسحاب.

هذا وكانت تركيا بدأت عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".