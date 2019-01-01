الرئيس الكوبي يدعو إلى دعم سورية في مواجهة السياسات الأمريكية

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل شعوب وحكومات دول عدم الانحياز إلى دعم سورية وغيرها من الدول المستقلة الرافضة للهيمنة في مواجهة السياسات العدوانية للولايات المتحدة.

وخلال كلمته أمام مندوبي القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو أكد دياز كانيل ضرورة وحدة شعوب العالم في مواجهة السياسة العدائية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تجاهها مشددا على أهمية حل النزاعات الدولية عبر الحوار.

وجدد دياز كانيل رفض القرارات أحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم الكيان الإسرائيلي ومحاولاتها استهداف الدول المستقلة ودعا إلى إنهاء الحرب الإرهابية التي تشن ضد الشعب السوري وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وندد الرئيس الكوبي بتدخل الإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية ومواصلة واشنطن محاولات زعزعة استقرارها وطالب بدعم حكومات نيكاراغوا وفنزويلا وبوليفيا المنتخبة ديمقراطيا والتي تواجه هجمات شرسة.

كما طالب دياز كانيل برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا مشددا على أن الشعب الكوبي صامد أمام هذه التهديدات والضغوط.