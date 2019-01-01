الكويت: لا مكان للخيارات العسكرية في سورية

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح اليوم السبت أنه لا مكان للخيارات العسكرية في سورية معتبرا أن الحل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال الصباح خلال القمة 18 لزعماء دول "حركة عدم الانحياز" في العاصمة الأذرية باكو: "نحن نؤيد الجهود وقرارات الأمم المتحدة... ونرحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد في 30 تشرين اول".

وأعلنت الأمم المتحدة في أواخر ايلول عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية لصياغة دستور سوري جديد.

وتضم اللجنة المكونة من 150 عضوا، ممثلين عن الحكومة السورية و"المعارضة" والمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن قمة باكو تستمر يومي 25 و26 تشرين اول تحت شعار "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".