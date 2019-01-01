الجامعة العربية ستنظر في اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب عدوانها على سوريا

جهينة نيوز

صرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام ذكي، بأن قرار الجامعة العربية بشأن العدوان التركي على سوريا تضمن الاتفاق على النظر في اتخاذ إجراءات.

جاء تصريح ذكي حول كيفية تبلور موقف الجامعة العربية ضد دخول قوات تركية إلى الأراضي السورية ضمن العملية العسكرية التركية وذلك خلال فعاليات منتدى "مسك" للإعلام.

وأوضح ذكي قائلا: "أن ما تم تضمينه في القرار هو النظر في اتخاذ إجراءات، وهذا أمر سيادي للدول العربية، وكل دولة يحق لها اتخاذ الإجراءات التي تريدها بما يخدم مصالحها، لكن لا يوجد آلية موحدة لتلك الإجراءات" حسبما افادت سبوتنيك.

وحول وجود اختلاف بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في ظل طلبات رسمية بعودة سوريا ومعارضة دول أخرى، قال ذكي إنه لم يتحقق توافق تام حتى الآن حول هذه المسألة داخل الجامعة.

وانطلق منتدى مسك للإعلام، اليوم السبت، والذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" في القاهرة.

ويشارك به 8 شركات ناشئة بهدف استعراض قصص دخولها مجال الاستثمار في الإعلام، من أجل ربط أصحاب الأعمال الصغيرة مع رواد هذه الصناعة وإتاحة فرصة أكبر لتطوير أعمالهم سواء على مستوى المعرفة والخبرة أو توسيع نطاقهم التجاري.

ويهدف منتدى مسك للإعلام الذي يشارك فيه نحو 45 متحدثا من 12 دولة إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كافة مجالات الإعلام.