المقداد: سورية مصممة على تحرير كل ذرة من ترابها من الإرهاب وأي وجود أجنبي غير شرعي

جهينة نيوز

أكد رئيس وفد سورية إلى قمة دول حركة عدم الانحياز في باكو نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سورية ترى أن أحد أخطر ما يواجهه عالم اليوم هو تفشي ظاهرة الإرهاب إقليمياً ودولياً بدعم وتمويل وتسليح وتبرير من دول معروفة للجميع.

وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين إن الجرائم التي يرتكبها إرهابيو “داعش”و” جبهة النصرة” والتنظيمات المرتبطة بهما في سورية وفي دول أخرى تشكل دليلاً واضحاً على تفاقم ظاهرة الإرهاب.

وأضاف المقداد إن تغاضي الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي عن محاربة الإرهاب وانتهاجها أسلوباً انتقائيا في مكافحته يثبت عدم وجود إرادة سياسية لديها للقضاء عليه واجتثاث جذوره.

وأوضح المقداد أن اعتداءات النظام التركي وما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن على الأراضي السورية مدانة ومرفوضة وتشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقال المقداد إن سورية مصممة على تحرير كل ذرة من ترابها من الإرهاب ومن أي وجود أجنبي غير شرعي، مضيفا إن المستفيد الأول مما يجري في سورية والمنطقة هو كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر بارتكاب الجرائم بحق الرازحين تحت الاحتلال وشن اعتداءات على سورية ودول أخرى.

وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن الاعتداءات المتكررة على سورية والحرب الإرهابية عليها لن تحرفها عن تمسكها بحقها في استعادة الجولان المحتل كاملاً بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، مشددا على أن إعلان ترامب بشأن الجولان لا يغير شيئا من الوضع القانوني له فهو أرض سورية ستعود عاجلا أم آجلا.

وبين المقداد أن سورية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه ما تسمى “صفقة القرن” الأمريكية الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال المقداد إن سورية تدين بشدة الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها وعلى دول أخرى في حركة عدم الانحياز من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف وأجندات سياسية.

ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن سورية مستمرة في مكافحة الإرهاب بالتوازي مع المضي في حل سياسي للأزمة مبني على حوار سوري بقيادة وملكية سورية ودون تدخل خارجي.